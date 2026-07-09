PJ detêm mulher suspeita de atear fogo em Miranda do Corvo

A detenção foi realizada pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, em articulação com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e com a GNR de Miranda do Corvo.

De acordo com a PJ, a mulher de 48 anos "está fortemente indiciada pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido em 07 de julho, numa freguesia do concelho de Miranda do Corvo".

"As diligências de investigação permitiram apurar que o incêndio teve origem em ignição direta, alegadamente efetuada com recurso a um isqueiro, tendo as chamas consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal".

Segundo a PJ, o fogo desenvolveu-se numa zona densamente arborizada, apresentando elevado potencial de propagação e de colocação em risco de pessoas, habitações e bens.

"Circunstâncias que apenas não se concretizaram devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros e dos meios aéreos mobilizados para o combate ao incêndio".

A mulher de 48 anos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.