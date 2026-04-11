PJ detém no Porto homem procurado na Alemanha por fraude fiscal de 6 milhões de euros

Em comunicado, a PJ dá conta da detenção, na sequência de mandado de detenção europeu emitido por autoridades judiciárias alemãs, tendo o homem, de 52 anos, sido presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que decretou prisão preventiva enquanto aguarda os termos do processo de extradição.

"Trata-se de um homem de 52 anos que, entre 2018 e 2025, na qualidade de administrador de uma empresa de construção civil, terá, conjuntamente com outros dois homens que exerciam o controlo efetivo da empresa, implementado um esquema fraudulento com o objetivo de maximizar lucros", pode ler-se na nota daquela autoridade.

Segundo a PJ, o suspeito faria uma subdeclaração de salários e horas de trabalho às autoridades fiscais e de segurança social e utilizaria empresas fictícias para emitir faturas falsas, cujos valores eram depois devolvidos em numerário para poder pagar salários não declarados.

Terão sido usadas várias empresas, numa conduta que "terá causado um prejuízo superior a 6,4 milhões de euros", suspeitando as autoridades alemãs de que terá mantido a conduta até 2025 numa outra empresa.

O homem enfrentará uma pena máxima de 10 anos se for condenado.