PJ detém pai e filho por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve dois homens, pai e filho, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de detenção de arma proibida.





Os factos aconteceram na madrugada do passado dia 1 abril, em Matosinhos, “na sequência de um conflito latente entre vítimas e agressores”, informou a PJ em comunicado, acrescentado que o motivo da contenda está relacionado com a venda de droga.









Os detidos, pai e filho, têm 45 e 19 anos, e vão ser presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coação.





O comunicado da PJ refere ainda que o homem mais velho tem antecedentes criminais pela prática de crimes idênticos, tendo já sido condenado e cumprido pena de prisão efetiva, entre 2014 e 2020.

A Judiciária informa ainda que os dois indivíduos atuaram de forma coordenada, abordaram as vítimas e efetuaram três disparos de arma de fogo