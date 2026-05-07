PJ detém quatro pessoas por raptos e agressões em Odivelas e Setúbal

Através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, a PJ desenvolveu, nos últimos dias, duas operações de combate a fenómenos criminais violentos para "identificar, desmantelar e deter alegados membros de dois grupos criminosos", conseguindo deter quatro pessoas alegadamente envolvidas em "crimes de rapto, extorsão, roubo agravado e ofensa à integridade física qualificada", revela a PJ em comunicado.

Numa das operações, a PJ deteve três homens, "suspeitos de manter refém, ameaçar de morte e de agredir reiteradamente a vítima, coagindo-a a transferir dinheiro, com recurso a arma branca", acrescenta.

Já na outra operação, foi detido um homem suspeito de integrar um grupo que raptou e transportou a vítima para um local isolado, onde foi violentamente agredida, no contexto de uma alegada dívida relacionada com estupefacientes.

A PJ explica que os dois casos - o primeiro ocorrido em Odivelas e o segundo em Setúbal -- "indiciam uma atuação concertada, violenta e intimidatória, com especial gravidade pela privação da liberdade, agressões em grupo e uso de arma branca, com elevado potencial de alarme social e insegurança junto da comunidade".

Os quatro detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos às medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contactos.

Os inquéritos são titulados pelos DIAP de Loures e Setúbal, acrescenta a PJ.