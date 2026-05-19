PJ deteve em Sobral de Monte Agraço suspeito de burlas com anúncios no Facebook

Em comunicado, a PJ refere que o detido está "fortemente indiciado pela prática reiterada de crimes de burla qualificada e branqueamento, ocorridos entre maio e agosto de 2025, em diversos pontos do território nacional, estimando-se a existência de múltiplos ofendidos".

A PJ revela que a investigação, tutelada pelo Ministério Público de Vila Verde, incidiu sobre um esquema fraudulento desenvolvido pelo suspeito na rede social Facebook, em concreto no perfil Marketplace, no qual publicava anúncios fictícios, relativos à venda de máquinas de construção e ao arrendamento de alojamentos de férias.

Através desses anúncios, levava as vítimas a efetuar-lhe transferências bancárias, sem que os bens ou serviços publicitados fossem posteriormente disponibilizados.

No âmbito da operação, foi ainda cumprido um mandado de busca domiciliária, através da qual foi possível recolher elementos probatórios, designadamente documentação, equipamentos de comunicação e outros dispositivos eletrónicos.

"A operação policial permitiu ainda reforçar os indícios da existência de atuação concertada entre o agora detido e outros suspeitos já anteriormente detidos, em novembro de 2025, na operação policial designada `Double Click`, realizada no âmbito de investigação conexa", lê-se ainda no comunicado.

Nessa ocasião, a PJ deteve um homem e uma mulher suspeitos de burla qualificada por meio informático, também através da divulgação de falsos anúncios de arrendamentos, nomeadamente para alojamentos de férias, na zona do Gerês, e de venda de maquinaria pesada.

A operação decorreu nas localidades de Santiago do Cacém, Bombarral e Columbeira.

Os detidos, com idades entre 43 e 52 anos, viviam como um casal e não exerciam qualquer atividade profissional conhecida, "subsistindo através da prática reiterada de burlas desde, pelo menos, 2023".