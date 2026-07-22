PJ diz que não é "rigoroso" concluir que foi afastada do inquérito sobre atrelado

A Polícia Judiciária diz que, tal como indicou num comunicado de dia 17 de julho, foi esta polícia que começou a investigação por sua iniciativa, a denominada "Operação Pacoba", tendo depois remetido "por sua iniciativa" ao Ministério Público para ser apreciado e alvo de decisão.





Sublinha que este é o procedimento seguido "com todos os restantes inquéritos-crime iniciados na Polícia Judiciária".





Esta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República tinha informado que a fase de inquérito ia ser conduzida pelo Ministério Público e não ia ser entregue a nenhum dos orgãos de polícia criminal, onde se inclui a Polícia judiciária.





A Polícia Judiciária considera que não é "rigoroso" concluir que a investigação tenha sido retirada à Policia Judiciária.