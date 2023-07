PJ e Polícia de Espanha desmontam alegada rede internacional de tráfico de droga

(em atualização)A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, teve início no ano passado em território francês. Foi então apreendido um camião carregado de haxixe proveniente de Portugal., descreve a PJ em comunicado

“Esta situação chamou a atenção da Polícia Judiciária que, através da Diretoria do Norte, iniciou uma investigação com o intuito de compreender a verdadeira dimensão da rede criminosa e identificar eventuais suspeitos em território nacional”, prossegue.





De acordo com o comunicado, “a investigação revelou indícios da existência de um grupo criminoso no nosso país que disponibilizava a importantes redes de tráfico de estupefacientes implantadas em Espanha, todo um serviço de transporte de elevadas quantidades de produtos estupefacientes para outros países do centro da Europa”.



“Percebendo de que forma atuava esta organização, a Polícia Judiciária partilhou a informação com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e solicitou vigilância a um camião que, saindo de Portugal com mercadoria lícita, circulava a caminho de um armazém no sul de Espanha”, explica a PJ.





As autoridades espanholas acompanharam o veículo e, “no momento oportuno, sujeitaram-no a uma ação de fiscalização, tendo encontrado diversos fardos de haxixe com um peso superior a uma tonelada e detido o motorista”.



Foi depois efetuada uma busca ao armazém onde havia estado o veículo pesado de mercadorias, tendo sido encontrados e apreendidos mais fardos de resina de canábis, com um peso superior a uma tonelada, detendo no local, em flagrante delito, 14 pessoas.