PJ fez buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas

A Polícia Judiciária realizou esta sexta-feira buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas no âmbito de uma investigação a procedimentos levados a cabo pelos departamentos de licenciamento, aprovisionamento e contabilidade no ano passado.





A Polícia Judiciária terá falado com o presidente da Junta, Daniel Gonçalves da Silva, da coligação PPD/PSD, CDS-PP e IL.

A RTP apurou que as buscas estão relacionadas com documentos que remontam ao mandato anterior de Daniel Gonçalves.





A informação recolhida pelas autoridades estará relacionada com a campanha eleitoral autárquica e com ajustes diretos e avenças. Os inspetores da PJ chegaram às instalações da Junta pelas 9h00.





Em comunicado, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas confirmou que “está a ter a presença de vários elementos da Polícia Judiciária no âmbito de investigações, segundo se consta, de anos transatos sobre diversos processos”.



“Toda a Junta de Freguesia, desde eleitos, trabalhadores e colaboradores estão a disponibilizar integralmente, pelo que se sabe até ao momento, às autoridades, a informação total de elementos e a prestar declarações”, lê-se no comunicado.



A Junta assegura que pretende o “apuramento cabal de toda a verdade e de eventuais e alegadas responsabilidades”.



“Em virtude desta situação, os serviços de atendimento ao público, poderão temporariamente estar condicionados, agradecendo a compreensão dos cidadãos”, acrescenta.





