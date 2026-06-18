PJ investiga morte de criança de 8 anos em Valpaços. Madrasta foi detida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira uma mulher de 48 anos depois de esta ter confessado que matou a enteada, uma criança de oito anos. A menina foi encontrada ontem no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento.



A RTP apurou que a madrasta confessou a autoria do crime em circunstâncias que a investigação considera "macabras".

“O Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve uma mulher, com 48 anos, fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, ocorridos no concelho de Vila Pouca de Aguiar, que vitimou uma menina, com oito anos, sua enteada”, lê-se em comunicado.

A investigação da PJ teve início depois de o pai da menina ter comunicado às autoridades o seu desaparecimento na localidade de Carrazedo de Montenegro, em Valpaços.



As diligências realizadas permitiram “apurar indícios de que a vítima teria sido alvo de agressão violenta, da qual resultou a sua morte, ao que tudo indica por asfixia mecânica”, refere a PJ em comunicado.



“O trabalho investigatório realizado possibilitou a rápida identificação da presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar”, adiantam as autoridades.



A menor morava com o seu pai e a companheira deste, “a suposta autora dos crimes sob investigação”.



A mulher será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A investigação prossegue, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público de Valpaços.



De imediato, a GNR encetou diligências para localizar a criança e contactou a PJ de Vila Real. O caso aconteceu na freguesia de Friões, no concelho de Valpaços.