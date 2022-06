PJ investiga morte de criança de três anos em Setúbal

Foto: Sandra Fernandes Pereira - RTP

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma criança de três anos, em Setúbal, alegadamente vítima de maus tratos. A RTP apurou que a menina terá ficado com a ama e, quando a mãe a foi buscar, apresentava ferimentos na boca e no nariz, além de vários hematomas no corpo.