PJ realiza buscas em juntas de freguesia do PS e na sede do partido. Há pelo menos três detidos

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede do Partido Socialista e em várias freguesias socialistas. Para além das juntas de freguesia, duas câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa estão a ser alvo de buscas, apurou a RTP. A investigação está centrada num alegado esquema de corrupção e favorecimento associado ao poder autárquico do PS na capital.