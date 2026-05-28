País
PJ realiza buscas em juntas de freguesia do PS e na sede do partido. Há pelo menos três detidos
A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede do Partido Socialista e em várias freguesias socialistas. Para além das juntas de freguesia, duas câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa estão a ser alvo de buscas, apurou a RTP. A investigação está centrada num alegado esquema de corrupção e favorecimento associado ao poder autárquico do PS na capital.
(em atualização)
Três pessoas foram detidas.
Em causa está a contratação de militantes e a adjudicação de serviços a empresas de socialistas. Há suspeita de crimes de corrupção, prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem.
No terreno estão cerca de 300 inspetores. Trata-se de uma das maiores operações do ano no combate à corrupção.
No terreno estão cerca de 300 inspetores. Trata-se de uma das maiores operações do ano no combate à corrupção.
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