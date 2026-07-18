Polémica Exames. IL acusa ministro de "teimosia e incompetência"

A Iniciativa Liberal acusa o ministro da Educação de ter gerido a correção dos exames de forma incompetente. A líder do partido reagiu à polémica a envolver as pautas dos exames nacionais esta manhã, em Coimbra. E quer ouvir Fernando Alexandre a garantir que os problemas não se vão voltar a repetir, na segunda fase e no próximo ano letivo.