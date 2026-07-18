País
Polémica Exames. IL acusa ministro de "teimosia e incompetência"
A Iniciativa Liberal acusa o ministro da Educação de ter gerido a correção dos exames de forma incompetente. A líder do partido reagiu à polémica a envolver as pautas dos exames nacionais esta manhã, em Coimbra. E quer ouvir Fernando Alexandre a garantir que os problemas não se vão voltar a repetir, na segunda fase e no próximo ano letivo.
Em última instância, considerou Mariana Leitão, é sempre o ministro da Educação "o responsável" e na sexta-feira voltou a "não assumir inteiramente" e a "não garantir a informação que devia ser prestada aos alunos".
A líder liberal admitiu que foram feitos muitos esforços para lançar os resultados na sexta-feira, lembrando, contudo, que ainda há um "conjunto de pendências".
Mariana Leitão acredita que os problemas foram resultado de "teimosia e incompetência".
"Neste processo todo é óbvio que houve muita incompetência", declarou aos jornalistas. "Houve falhas identificadas que não foram corrigidas".
A responsável da IL manifestou ainda estar curiosa quanto às conclusões das auditorias que o ministro prometeu para este processo.
A líder liberal admitiu que foram feitos muitos esforços para lançar os resultados na sexta-feira, lembrando, contudo, que ainda há um "conjunto de pendências".
Mariana Leitão acredita que os problemas foram resultado de "teimosia e incompetência".
"Neste processo todo é óbvio que houve muita incompetência", declarou aos jornalistas. "Houve falhas identificadas que não foram corrigidas".
A responsável da IL manifestou ainda estar curiosa quanto às conclusões das auditorias que o ministro prometeu para este processo.