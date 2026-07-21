Polémica MAI. PJ encontrou indícios de crime de abuso de poder

Os primeiros indícios recolhidos pela Polícia Judiciária neste processo, relacionado com o atrelado encontrado à guarda de empreiteiro amigo de Luís Neves, não convenceram os investigadores.





De acordo com a informação obtida pelo jornal Expresso e que tem por base uma fonte judicial, a entrega do atrelado não cumpriu todas regras e encorre agora num crime de abuso de poder, um crime que pode ter pena até três anos.

Rita Soares – RTP Antena 1





Os indícios agora encontrados já foram entregues ao Procurador-Geral da República que já mandou abrir um inquérito.Por lei, o caso tem de ser atribuído a um Procurador-Geral adjunto do Tribunal da relação de Lisboa, por estar envolvido um ministro em funções.