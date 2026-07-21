Política
Polémica MAI. PJ encontrou indícios de crime de abuso de poder
Abuso de poder é o crime que pode estar em causa no caso que envolve o desaparecimento de um atrelado dos armazéns pela Polícia Judiciária e encontrado recentemente agarrado a um veículo da empresa Construbarcelos, cujo o proprietário é amigo do antigo diretor da PJ e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Os primeiros indícios recolhidos pela Polícia Judiciária neste processo, relacionado com o atrelado encontrado à guarda de empreiteiro amigo de Luís Neves, não convenceram os investigadores.
De acordo com a informação obtida pelo jornal Expresso e que tem por base uma fonte judicial, a entrega do atrelado não cumpriu todas regras e encorre agora num crime de abuso de poder, um crime que pode ter pena até três anos.
Rita Soares – RTP Antena 1
Por lei, o caso tem de ser atribuído a um Procurador-Geral adjunto do Tribunal da relação de Lisboa, por estar envolvido um ministro em funções.