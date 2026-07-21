Polémica MAI. PJ encontrou indícios de crime de abuso de poder

Polémica MAI. PJ encontrou indícios de crime de abuso de poder

Abuso de poder é o crime que pode estar em causa no caso que envolve o desaparecimento de um atrelado dos armazéns pela Polícia Judiciária e encontrado recentemente agarrado a um veículo da empresa Construbarcelos, cujo o proprietário é amigo do antigo diretor da PJ e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

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Os primeiros indícios recolhidos pela Polícia Judiciária neste processo, relacionado com o atrelado encontrado à guarda de empreiteiro amigo de Luís Neves, não convenceram os investigadores.

De acordo com a informação obtida pelo jornal Expresso e que tem por base uma fonte judicial, a entrega do atrelado não cumpriu todas regras e encorre agora num crime de abuso de poder, um crime que pode ter pena até três anos.
Rita Soares – RTP Antena 1

Os indícios agora encontrados já foram entregues ao Procurador-Geral da República que já mandou abrir um inquérito.

Por lei, o caso tem de ser atribuído a um Procurador-Geral adjunto do Tribunal da relação de Lisboa, por estar envolvido um ministro em funções.
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