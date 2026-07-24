Polémica MAI. PJ não encontrou nenhum documento para deslocar atrelado

O Expresso revela que na informação transmitida ao Ministério Público a Polícia Judiciária procurou o documento, mas não o encontrou.A Procuradoria-Geral Da República já abriu um inquérito que está a ser coordenado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.O jornal Nascer do Sol acrescenta na edição de hoje que entre 2018 e 2023, enquanto era diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves não entregou a declaração de rendimentos e património, uma informação confirmada pelo Tribunal Constitucional. A entrega desta declaração é obrigatória para os titulares de altos cargos públicos.Luís Neves só entregou a documentação relativa ao património em 2024, depois de ter sido reconduzido no cargo de diretor nacional de PJ.