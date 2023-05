Polémica Ministério das Infraestruturas. PJ só recebeu contacto de um governante

O Diretor Nacional da Polícia Judiciária revelou, esta segunda-feira de manhã, que não recebeu mais nenhum contacto, além do de um governante a propósito do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas. O presidente da Assembleia da República pede que a comissão de inquérito à TAP se centre no objetivo principal. Já o primeiro-ministro retomou a agenda, em silêncio, sobre as últimas polémicas.