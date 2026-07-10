Polícia Municipal alega danos na via pública e apreende cartaz que Chega tentava instalar
A Polícia Municipal de Lisboa apreendeu um outdoor que o Chega tentou instalar em frente ao Parlamento, abrindo buracos no passeio, e instaurou um processo de contraordenação, tendo o partido apresentado queixa-crime à PSP.
A ação da Polícia Municipal levou os elementos do Chega presentes a chamar a Polícia de Segurança Pública (PSP) para apresentar uma queixa-crime contra a Polícia Municipal e a Câmara Municipal de Lisboa.
No cartaz em causa, surge uma imagem do primeiro-ministro, Luís Montenegro, com a boca e os olhos tapados e lê-se a mensagem: "Portugal a arder. Caos nos exames. Almada sem água. Onde está o Governo?".
Nas redes sociais, o partido partilhou posteriormente a imagem e escreveu que "podem tentar, mas nunca nos vão conseguir calar".
Podem tentar, mas nunca nos vão conseguir calar! Portugal e os portugueses merecem respeito e soluções urgentes. pic.twitter.com/OsESZsN51O— Partido CHEGA 🇵🇹 (@PartidoCHEGA) July 10, 2026
À agência Lusa, o secretário-geral adjunto do Chega, Carlos Magno Magalhães, alegou que "o partido não precisa de pedir autorização" para erguer cartazes, acrescentando que é um direito protegido constitucionalmente.
"Um partido político pode colocar os outdoors, as suas mensagens políticas, onde quer e bem entenda. Isto é um abuso de poder. Não sei bem se está a passar em Lisboa com Carlos Moedas", criticou.
Esta ocorrência levou à mobilização de oito agentes da PSP e cinco da Polícia Municipal. Depois de abandonarem o local, pelas 13h30, o Chega insistiu com a sua ação e voltou a instalar o outdoor, com a mesma mensagem sobre o primeiro-ministro.
c/ Lusa