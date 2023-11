Ponte de Sôr. Um morto e três feridos graves em acidentes com aeronaves

Dois acidentes com aeronaves ocorreram, esta sexta-feira, em Ponte de Sôr. Um avião da escola de aviação SevenAir caiu, a meio da tarde, pouco depois de ter acabado de descolar da pista do aeródromo.

O instrutor morreu e o aluno sofreu ferimentos graves.



De manhã, um outro acidente, com um ultraleve, na zona de Montargil, causou ferimentos graves em duas pessoas.



Estes dois acidentes aconteceram quando estava a decorrer no aeródromo mais uma edição do Air Summit, mas nenhum deles tem a ver com o evento.