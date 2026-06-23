País
Ponte de Vila Franca de Xira vai para obras. Câmara pede utilização gratuita da Ponte da Lezíria se houver congestionamentos
Na Câmara de Vila Franca de Xira há satisfação pelo arranque das obras na Ponte Marechal Carmona mas também preocupação com os congestionamentos que podem acontecer na cidade e na Reta do Cabo.
Arlinda Brandão
A autarquia avança com uma proposta que vai levar à Infraestruturas de Portugal (IP) que é a utilização gratuita da Ponte da Lezíria junto à autoestrada no caso de haver problemas na circulação por causa das obras.
Em declarações à rádio pública, Fernando Paulo Ferreira o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira considera que "o corte total da Ponte não está previsto, mas a Ponte tem duas faixas e se duas delas ficarem cortadas estamos a falar de um constrangimento enorme".
E perante esta preocupação no decurso das obras a autarquia vai fazer uma proposta à Infraestruturas de Portugal (IP): "a obra acabou de ser consignada mas uma das propostas que temos para a IP é poder reorientar o transito se necessário pela Ponte das Lezírias, pela A13 e A1". E defende que seja gratuita essa utilização nos momentos de maior constrangimento.
Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), os trabalhos serão executados de forma faseada para reduzir o impacto no trânsito. Apesar de a circulação se manter durante a maior parte da obra, poderão ocorrer condicionamentos temporários e reduções pontuais do número de vias disponíveis.
A obra, já foi consignada pela Infraestruturas de Portugal quer garantir melhores condições de circulação para os milhares de condutores que a utilizam diariamente.
Fernando Paulo Ferreira, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira destaca também a aposta na iluminação: "dos Arcos da Ponte" nesta que é uma "Ponte icónica da Área Metropolitana de Lisboa".
A intervenção vai abranger a estrutura principal da Ponte e os viadutos de acesso nas duas margens. Estão previstos trabalhos de reforço sísmico, substituição de juntas estruturais, renovação do pavimento, melhoria da impermeabilização e reforço dos equipamentos de segurança.
A empreitada inclui ainda a reabilitação dos guarda-corpos, a modernização das redes elétricas e de iluminação, a renovação das infraestruturas de telecomunicações e a intervenção nas condutas da EPAL instaladas na ponte.
Em declarações à rádio pública, Fernando Paulo Ferreira o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira considera que "o corte total da Ponte não está previsto, mas a Ponte tem duas faixas e se duas delas ficarem cortadas estamos a falar de um constrangimento enorme".
E perante esta preocupação no decurso das obras a autarquia vai fazer uma proposta à Infraestruturas de Portugal (IP): "a obra acabou de ser consignada mas uma das propostas que temos para a IP é poder reorientar o transito se necessário pela Ponte das Lezírias, pela A13 e A1". E defende que seja gratuita essa utilização nos momentos de maior constrangimento.
Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), os trabalhos serão executados de forma faseada para reduzir o impacto no trânsito. Apesar de a circulação se manter durante a maior parte da obra, poderão ocorrer condicionamentos temporários e reduções pontuais do número de vias disponíveis.
Obras na Ponte de Vila Franca de Xira para reforço da segurança e da iluminação
A obra, já foi consignada pela Infraestruturas de Portugal quer garantir melhores condições de circulação para os milhares de condutores que a utilizam diariamente.
Fernando Paulo Ferreira, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira destaca também a aposta na iluminação: "dos Arcos da Ponte" nesta que é uma "Ponte icónica da Área Metropolitana de Lisboa".
A intervenção vai abranger a estrutura principal da Ponte e os viadutos de acesso nas duas margens. Estão previstos trabalhos de reforço sísmico, substituição de juntas estruturais, renovação do pavimento, melhoria da impermeabilização e reforço dos equipamentos de segurança.
A empreitada inclui ainda a reabilitação dos guarda-corpos, a modernização das redes elétricas e de iluminação, a renovação das infraestruturas de telecomunicações e a intervenção nas condutas da EPAL instaladas na ponte.