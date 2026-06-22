População residente em Portugal atinge 11,4 milhões. 14% são estrangeiros

Entre 2021 e 2025, os residentes estrangeiros mais do que duplicaram, correspondendo a um aumento de 849 384 pessoas (mais 6,9 pontos percentuais).

Envelhecimento demográfico continuou a acentuar-se

Entre 2021 e 2025, a proporção de jovens diminuiu de 13% para 12,4% da população total, o que se refletiu no estreitamento observado na base da pirâmide etária.

Estimativas populacionais deixam de ter censos como base

O INE anunciou que vai rever todos os indicadores `per capita`, como o Produto Interno Bruto, emprego ou questões relacionadas com a justiça, educação ou saúde, devido ao aumento da população.







"A revisão das estimativas anuais de população residente para os anos de 2021 a 2024 tem impacto em diversas operações estatísticas do INE, nomeadamente na calibração (extrapolação) dos resultados de inquéritos por amostragem, com destaque para o inquérito ao Emprego", com impacto nos "resultados das Contas Nacionais", que "terão de ser reavaliados", refere o INE, que apresentou um calendário de apresentação de novos dados numa nota metodológica complementar à divulgação dos resultados dos residentes no país.

c/Lusa