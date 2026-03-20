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"Por favor ajudem-nos". Utentes do Centro de Educação Especial de Bragança denunciam agressões
O Ministério Público está a investigar abusos sexuais no Centro de Educação Especial de Bragança. Em causa estão adultos portadores de deficiência que vivem numa instituição da Santa Casa da Misericórdia.
A denúncia chegou às autoridades numa carta escrita por utentes que relatam ainda maus-tratos, incluindo violentas agressões físicas. A última terá sido no domingo passado.
Um funcionário terá agredido um utente com paralisia cerebral e sem mobilidade.