"Por favor ajudem-nos". Utentes do Centro de Educação Especial de Bragança denunciam agressões

"Por favor ajudem-nos". Utentes do Centro de Educação Especial de Bragança denunciam agressões

O Ministério Público está a investigar abusos sexuais no Centro de Educação Especial de Bragança. Em causa estão adultos portadores de deficiência que vivem numa instituição da Santa Casa da Misericórdia.

RTP /
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Há pelo menos três anos que a direção do Centro sabe da existência desses abusos.

A denúncia chegou às autoridades numa carta escrita por utentes que relatam ainda maus-tratos, incluindo violentas agressões físicas. A última terá sido no domingo passado.

Um funcionário terá agredido um utente com paralisia cerebral e sem mobilidade.
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