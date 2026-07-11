Pordata. População cresce, desequilíbrios demográficos e regionais também

São dados revelados pela base estatística Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no Dia Mundial da População.



A principal conclusão é a de que o crescimento da população em Portugal esconde dinâmicas demográficas cada vez mais assimétricas entre gerações e territórios.



Em 2025, Portugal registou 11,4 milhões de habitantes, o valor mais elevado de sempre, completando sete anos consecutivos de crescimento, impulsionado sobretudo pela imigração.



Os dados mostram que Portugal é atualmente o terceiro país mais envelhecido da UE e que a população idosa cresce a um ritmo cinco vezes superior ao da população em idade ativa.



A análise revela ainda fortes desequilíbrios territoriais, natalidade em níveis historicamente baixos, diminuição do peso das famílias com crianças e o papel decisivo da população estrangeira para o aumento da população residente e para atenuar a quebra dos nascimentos.



O relatório aprofunda o retrato demográfico do país e da União Europeia e revela tendências estruturais menos visíveis, mas determinantes para o futuro.