Porto. Linha do Metro serve Casa de Música mas revolta moradores

A nova linha Rubi do Metro vai transformar a mobilidade entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Deverá ficar pronta em 2026 e vai ligar a a casa da Música a Santo Ovídio. A linha vai implicar a construção de uma nova travessia sobre o Douro exclusiva para o metro, peões e ciclistas. Mas a localização da travessia, do lado do Porto não é consensual.