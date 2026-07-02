Portugal condena "ataques atrozes russos" com 21 mortos em Kiev

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veementemente os atrozes ataques russos desta noite contra a Ucrânia. Reiteramos a nossa solidariedade com o povo e as autoridades ucranianas", escreveu o ministério de Paulo Rangel na rede social X, identificando o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha.

"É imperioso pôr termo à agressão e repor o direito internacional", defendeu, na mesma mensagem.

Portugal, acrescentou, "mantém o apoio inabalável à Ucrânia em defesa de uma paz justa e duradoura".

Drones e mísseis russos atingiram Kiev durante a noite, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo 85, no pior ataque à capital, segundo o presidente da câmara da capital ucraniana, enquanto o Kremlin (presidência russa) afirma que continuará a "aumentar a pressão" sobre a Ucrânia.

Na noite de quarta-feira, o país foi alvo de 496 drones e 74 mísseis de vários tipos, dos quais 476 e 48 foram intercetados, respetivamente, segundo a Força Aérea Ucraniana, citada pela agência francesa AFP.

Kiev foi a cidade mais fustigada, no ataque "mais massivo" sobre a capital desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko, que declarou um dia de luto na sexta-feira.

Registaram-se explosões durante várias horas e o alerta de ataque aéreo durou mais de 11 horas seguidas.

Mais de 52 mil pessoas, incluindo cerca de 4.500 crianças, procuraram refúgio nas estações do metro de Kiev durante a última noite, o maior número registado desde o início da invasão russa.

"Este é o maior número de pessoas que procuraram refúgio no metro durante um ataque aéreo noturno nos últimos anos", referiu a autarquia, citando dados do Metro de Kiev.