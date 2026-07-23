Portugal confirma que vai acolher Domingos Simões Pereira para tratamento médico

"Portugal acolhe Domingos Simões Pereira, conforme solicitado pelos seus familiares, depois da libertação hoje ocorrida por razões médicas e humanitárias", lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O opositor guineense Domingos Simões Pereira saiu hoje da cadeia, onde se encontrava em prisão preventiva, por ordens do juiz de Instrução Criminal, Mamadú Embaló, que autorizou que viajasse para Portugal, onde se vai submeter a tratamento médico.

"Reconhecendo o gesto humanitário, continuaremos a trabalhar com empenho e recato, pelas vias diplomáticas, no quadro da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e em cooperação com a CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] e União Africana, em prol do regresso das instituições da Guiné-Bissau à normalidade constitucional e democrática", frisou a diplomacia portuguesa.

"Sempre no respeito pelo povo guineense e pela soberania da Guiné-Bissau, país e povo amigo e irmão, fundador da CPLP", completou.

Simões Pereira cumpria prisão preventiva desde o passado dia 10 de julho, no âmbito de um processo em que é acusado pela justiça militar de participação numa alegada tentativa de golpe de Estado ocorrida em outubro de 2025.

Citando o despacho do juiz, uma fonte da defesa do político disse à Lusa, num contacto telefónico feito a partir de Lisboa, que Simões Pereira foi autorizado a ausentar-se da Guiné-Bissau durante noventa dias e nesse período não poderá desenvolver atividade política.

A mesma fonte adiantou que a decisão do juiz se baseou num relatório médico do Hospital Militar de Bissau, segundo o qual seria necessário que o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) fosse observado num centro médico especializado em Portugal.

Durante a conversa telefónica, a fonte explicou à Lusa que Domingos Simões Pereira abandonou as celas da Segunda Esquadra de Bissau, às 18:20 minutos (hora de Bissau), seguindo para o Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, onde irá embarcar num voo da TAP para Lisboa.

"Já saiu e segue para o aeroporto na companhia de alguns familiares diretos", disse à Lusa a mesma fonte, adiantando, entretanto, que Domingos Simões Pereira já se encontra no avião.