Portugal continental com aviso amarelo devido ao calor na segunda-feira

Catorze dos 18 distritos de Portugal continental vão estar com aviso amarelo na segunda-feira devido à temperatura máxima elevada, que chegará aos 41 graus em Santarém, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Apenas os distritos de Aveiro, Faro, Porto e Viana do Castelo vão escapar ao aviso, que durará entre as 9h00 de segunda-feira e as 6h00 de terça-feira.



De acordo com o IPMA, vários distritos vão ultrapassar os 35 graus na segunda-feira, com Santarém a chegar aos 41 graus celsius, Évora aos 40 e Coimbra e Beja aos 39.



Neste dia, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado.



O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



c/ Lusa