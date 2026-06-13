Portugal continental sob aviso amarelo devido a trovoadas e tempo quente

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra estão até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de "persistência de valores elevados de temperatura máxima" e de "ocorrência de aguaceiros e trovoadas, por vezes acompanhados de granizo" e rajadas de vento.

No caso dos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco o alerta por tempo quente vigora até às 21:00 e o de trovoada até à meia-noite, indica o `site` do IPMA.

Já os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja estão sob aviso amarelo até às 21:00 exclusivamente devido à "persistência de valores elevados de temperatura máxima".

No de Faro, o alerta vigora até às 12:00 de hoje, devido à agitação marítima, estando previstas "ondas de sueste com dois metros" e temporariamente de 2,5 metros.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores não foi emitido qualquer aviso para o dia de hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três.