Portugal continua na mira dos empresários sauditas

Já se fala na possibiliddae de organizar, ainda este ano, uma conferência internacional, Portugal e Arábia Saudita, aqui em Lisboa.





Uma notícia avançada pelo deputado Miguel Guimarães, que é o presidente do grupo parlamentar de Amizade Portugal-Arábia Saudita. O parlamentar também avançou com a possibilidade de, até ao final do verão, este grupo parlamentar visitar aquele país.

Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, quando esteve em Portugal teve uma agenda cheia, com encontros, com a Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Arábia Saudita, Associação Empresarial de Portugal e ainda a Associação Nacional de Jovens Empresários.Fez um périplo no norte de Portugal. Produtech-Pólo das Tecnologias de Produção, a AIMMAP - Associação Dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal foram alguns dos encontros e de sítios que visitou.