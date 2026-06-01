Portugal é dos países da União Europeia com menos crianças





Nos últimos 50 anos, o país regista uma das maiores quebras da população infantil entre os Estados-membros.





Uma quebra de 12,1 pontos percentuais, a segunda maior, logo a seguir a Espanha. Em 1975, Portugal era o segundo país com mais crianças (22%), para passar a ser o quarto país da UE com menos crianças (9,8%) em 2025.Rita Soares - RTP Antena 1





O país da União Europeia com menor proporção de crianças é Itália (9,1%). Os países com maior proporção de crianças são a Irlanda (14,2%), a Suécia (13,2%) e a França (12,8%).

Municípios portugueses que contrariam a tendência

Aljezur, Lisboa, Montijo e Vila Velha de Ródão foram os únicos municípios onde a proporção de crianças até aos 10 anos aumentou.





Câmara de Lobos, Ribeira Grande e Porto Moniz foram os municípios onde a quebra foi maior.





No total dos 308 municípios portugueses, a proporção de crianças com menos de 10 anos oscila entre os 3,6% (Almeida) e os 11,1% (Ribeira Grande), segundo dados de 2024.

Novas famílias

Uma em cada dez crianças vive em famílias monoparentais em Portugal.





De um total de 793 mil agregados familiares com pelo menos uma criança menor de 12 anos, 69% das crianças vivem com um casal.





Quase 11% vivem em famílias monoparentais.

A Estónia é o país da UE onde mais crianças vivem em famílias monoparentais.





Em sentido inverso, a Suécia é o país onde mais crianças vivem com um casal (85%). Grécia e Eslováquia são os países onde menos crianças vivem em famílias monoparentais (3%).

Muito tempo na escola

As crianças portuguesas estão entre as que passam mais horas por semana em creches e escolas.





Portugal está entre os cinco países da UE com maior média de horas semanais das crianças em creches, infantários e escolas.





Entre os 6 e os 11 anos, passam 38 horas por semana na escola, o valor mais elevado da UE, bem acima da média europeia de 31,5 horas.

Em termos globais, apenas a Hungria apresenta uma carga horária média superior à portuguesa.





Em sentido inverso, Alemanha, Irlanda e Países Baixos são os únicos onde a carga horária média semanal é inferior a 30 horas, em qualquer dos grupos etários.

Cobertura de creches e amas cresce em Portugal, acima da média europeia





Tendência idêntica verifica-se no acesso ao pré-escolar. Em 2024, 94,5% das crianças entre os 3 anos e a idade de entrada na escola frequentavam o pré-escolar, em Portugal, um crescimento de 5,8. face a 2013.





A nível da União Europeia, França atingiu cobertura total (100%) e a Roménia registou o valor mais baixo (76,5%).

157 mil crianças vivem em famílias em risco de pobreza

Em 2025, 157 mil crianças menores de 12 anos viviam em famílias em risco de pobreza, em Portugal.





Ainda assim, a evolução na última década mostra uma melhoria significativa, com menos 103 mil crianças nesta situação face a 2015, revelam ainda os dados da Pordata, uma base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Dos 50,6 milhões de crianças da União Europeia (UE), 1 milhão e 58 mil vivem emEm 2025,e bastante acima da média europeia de 40,5%. ·