País
Portugal é dos países europeus com maior dependência no uso de automóveis
Os dados são da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e são divulgados hoje, Dia Mundial do Ambiente.
Nos últimos 30 anos, o uso de transportes públicos em Portugal diminuiu de 29% para 12% e o uso de carro passou de 72% para 88%.
Há um carro para cada duas pessoas em Portugal. Segundo os dados mais recentes, 88,2% dos quilómetros percorridos por passageiros são feitos de carro, o terceiro valor mais elevado da União Europeia.
O país com mais carros registados face à população é Itália, seguida por Luxemburgo e Finlândia.
Em 2024, venderam-se em Portugal mais de 40 mil novos carros elétricos, o equivalente a 20% do total de novas matrículas, acima da média europeia de
13,5%
No entanto, o país é dos que tem menos emissões de gases com efeito de estufa por habitante e também dos que produz mais energias renováveis.
Em 2024, venderam-se em Portugal mais de 40 mil novos carros elétricos, o equivalente a 20% do total de novas matrículas, acima da média europeia de
13,5%
No entanto, o país é dos que tem menos emissões de gases com efeito de estufa por habitante e também dos que produz mais energias renováveis.
Portugal é o terceiro país da União Europeia com menos emissões de gases com efeito de estufa per capita, sendo apenas superado pela Suécia e por Malta.
No consumo de energias renováveis, Portugal está em sexto lugar na UE e acima da média europeia.
Está ainda entre os quatro países da União Europeia onde mais de 95 por cento da energia produzida tem origem em fontes renováveis.
Está ainda entre os quatro países da União Europeia onde mais de 95 por cento da energia produzida tem origem em fontes renováveis.