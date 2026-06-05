Portugal é dos países europeus com maior dependência no uso de automóveis

Nos últimos 30 anos, o uso de transportes públicos em Portugal diminuiu de 29% para 12% e o uso de carro passou de 72% para 88%.





Há um carro para cada duas pessoas em Portugal. Segundo os dados mais recentes, 88,2% dos quilómetros percorridos por passageiros são feitos de carro, o terceiro valor mais elevado da União Europeia.





O país com mais carros registados face à população é Itália, seguida por Luxemburgo e Finlândia.



Em 2024, venderam-se em Portugal mais de 40 mil novos carros elétricos, o equivalente a 20% do total de novas matrículas, acima da média europeia de

13,5%



No entanto, o país é dos que tem menos emissões de gases com efeito de estufa por habitante e também dos que produz mais energias renováveis.





Portugal é o terceiro país da União Europeia com menos emissões de gases com efeito de estufa per capita, sendo apenas superado pela Suécia e por Malta.





No consumo de energias renováveis, Portugal está em sexto lugar na UE e acima da média europeia.



Está ainda entre os quatro países da União Europeia onde mais de 95 por cento da energia produzida tem origem em fontes renováveis.