Portugal em alerta amarelo para o calor

De Inglaterra a Itália, partes da Europa viveram esta terça-feira mais um dia de calor excecional para maio.





O Reino Unido bateu o seu recorde histórico de temperatura para maio, com 35 graus Celsius (ºC) registados em Londres.





As temperaturas ultrapassaram 30°C durante o fim de semana de Pentecostes, devido a uma “cúpula de calor” — uma zona de altas pressões que retém o ar quente procedente do norte de África — sobre França e sobre toda a Europa Ocidental, e a Météo-France não prevê qualquer alívio significativo antes de domingo.





Apesar dos alertas das autoridades, a onda de calor está a provocar mortes e afogamentos, e não apenas entre os idosos, particularmente vulneráveis.

Comportamentos de defesa



As zonas do Alentejo, Vale do Tejo e interior estão entre as mais afetadas. No distrito de Évora são esperados 38 graus, tal como a zona de Santarém. Está também previsto para quarta-feira nova situação de aguaceiros acompanhados de trovoada no interior norte e centro.As temperaturas estão cerca de 10 graus acima da média para esta altura do ano.O tempo quente deverá continuar por mais uma semana.No continente, a Météo-France alertou que vão poder ser localmente atingidas nos próximos dias temperaturas excecionais de “38° ou mesmo 39°” em França, sublinhando como esta onda de calor precoce, de 10ºC a 15ºC acima da média sazonal, é “excecional, histórica e sem precedentes”.Em Portugal, a DGS emitiu uma série de recomendações para proteção dos efeitos do calor intenso durante esta semana.Especial atenção para as crianças, idosos e doentes crónicos, mas também sobre os trabalhadores ao ar livre.Portugal está numa zona vulnerável às alterações climáticas e estas ondas de calor podem ser cada vez mais frequentes.