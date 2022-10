Portugal Fashion arranca no Porto

Hoje dá-se apenas a abertura oficial, apenas para convidados, enquanto os desfiles arrancam na quarta-feira, no Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto, às 11h30, com as criações da "designer" Carolina Sobral.





O evento vai acolher a apresentação de peças de "designers" como Katty Xiomara, Maria Gambina e Luís Onofre, entre muitos outros.



No fim de semana passado, a Associação Nacional de Jovens Empresários, que organiza o Portugal Fashion, revelou que esta iniciativa de moda poderá não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.