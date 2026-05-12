Portugal necessita de mais 14 mil enfermeiros, alerta Conselho Internacional dos Enfermeiros

O conselho identifica vários problemas como por exemplo a capacidade de resposta e a segurança dos cuidados preventivos, que nesta área ocupa cerca de 80 por cento dos serviços de saúde realizados.



Oriana Barcelos - RTP Antena 1





Se fossem atribuídas mais competências, reporta o conselho, evitavam-se todos os anos milhões de mortes prematuras e um impacto económico perto dos 930 milhões de euros.





Em Portugal, a carência é sentida no Serviço Nacional de Saúde onde faltam mais de 14 mil enfermeiros.





Já no mundo são cerca de seis milhões os profissionais a serem necessários , alerta o Conselho Internacional de Enfermeiros.