Portugal necessita de mais 14 mil enfermeiros, alerta Conselho Internacional dos Enfermeiros

Portugal necessita de mais 14 mil enfermeiros, alerta Conselho Internacional dos Enfermeiros

Um relatório do Conselho Internacional de Enfermeiros divulgado esta terça-feira, Dia Mundial dos Enfermeiros, aponta a carência que existe em todo o mundo destes profissionais.

RTP Antena 1 /
Foto: Luis Melendez - Unsplash

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O conselho identifica vários problemas como por exemplo a capacidade de resposta e a segurança dos cuidados preventivos, que nesta área ocupa cerca de 80 por cento dos serviços de saúde realizados.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1
Se fossem atribuídas mais competências, reporta o conselho, evitavam-se todos os anos milhões de mortes prematuras e um impacto económico perto dos 930 milhões de euros.

Em Portugal, a carência é sentida no Serviço Nacional de Saúde onde faltam mais de 14 mil enfermeiros.

Já no mundo são cerca de seis milhões os profissionais a serem necessários , alerta o Conselho Internacional de Enfermeiros.

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