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Portugal necessita de mais 14 mil enfermeiros, alerta Conselho Internacional dos Enfermeiros
Um relatório do Conselho Internacional de Enfermeiros divulgado esta terça-feira, Dia Mundial dos Enfermeiros, aponta a carência que existe em todo o mundo destes profissionais.
O conselho identifica vários problemas como por exemplo a capacidade de resposta e a segurança dos cuidados preventivos, que nesta área ocupa cerca de 80 por cento dos serviços de saúde realizados.
Se fossem atribuídas mais competências, reporta o conselho, evitavam-se todos os anos milhões de mortes prematuras e um impacto económico perto dos 930 milhões de euros.
Em Portugal, a carência é sentida no Serviço Nacional de Saúde onde faltam mais de 14 mil enfermeiros.