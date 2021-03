Portugal suspende vacina da AstraZeneca

De acordo com o responsável pelo processo, o almirante Henrique Gouveia e Melo, o restante plano prossegue com outras vacinas e a primeira fase deverá terminar no mês de abril.



A segunda dose da AstraZeneca, que deverá ser recebida dentro de três meses por cerca 170 mil portugueses inoculados com o fármaco, deverá demorar e a DGS acredita ter respostas das autoridades europeias quanto a segurança da vacina antes de chegar esse momento.



Foram registados dois casos de tromboembolismo em Portugal, ainda em estudo. A DGS sublinhou que as reações são "extremamente graves e extremamente raras".



O acondicionamento das vacinas da AstraZeneca já entregues a Portugal está garantido e os lotes não deverão sofrer com a suspensão.