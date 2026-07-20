Portugal vai comprar três fragatas a Itália

Portugal vai comprar três fragatas construídas pelo estaleiro italiano Fincantieri FCT.MI, num investimento no valor de 3.9 mil milhões de euros.





O anúncio foi feito em Roma, no final de um encontro entre Luís Montenegro e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.







"Estamos a falar de capacidade de vigilância dos nossos recursos marítimos e de salvaguarda dos nossos interesses estratégicos", declarou Montenegro que se fez acompanhar na visita pelos ministros dos negócios estrangeiros, Paulo Rangel e pelo da defesa, Nuno Melo.





Já a primeira-ministra italiana disse estar "muito satisfeita com a decisão das autoridades portuguesas", referiu Giorgia Meloni..



Em conferência conjunta, que decorreu no Palazzo Chigi, Luís Montenegro elogiou o arranque de "uma nova fase entre Portugal e Itália" uma vez que há 12 anos que não acontecia um encontro entre os governantes deambos os países. Em conferência conjunta, que decorreu no Palazzo Chigi, Luís Montenegro elogiou o arranque de" uma vez que há 12 anos que não acontecia um encontro entre os governantes deambos os países.





O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se esta segunda-feira a Roma, para uma visita oficial de trabalho que incluia uma reunião bilateral com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.