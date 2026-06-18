Portugueses emigrados pedem chumbo do pacote laboral em carta aberta

Nuno Amaral - RTP Antena 1





Inês Ameixa - RTP antena 1



Dizem estar tristes e revoltados com o apelo para que regressem a Portugal quando, para já, continua a ser um país onde a precariedade ainda manda.Nesta carta, pedem o chumbo do pacote laboral porque as alterações vão expulsar ainda mais portugueses.O Governo quer alter a lei do trabalho,mas tem estado sozinho no assunto, pelo menos até agora. A ministra do Trabalho vai ao Parlamento tentar arranjar um parceiro político para o governo sobre o tema.