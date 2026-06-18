País
Portugueses emigrados pedem chumbo do pacote laboral em carta aberta
Em dia de debate sobre o pacote laboral, surge um apelo dos portugueses emigrados em vários países numa carta aberta ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.
Dizem estar tristes e revoltados com o apelo para que regressem a Portugal quando, para já, continua a ser um país onde a precariedade ainda manda.
Nesta carta, pedem o chumbo do pacote laboral porque as alterações vão expulsar ainda mais portugueses.
O Governo quer alter a lei do trabalho,mas tem estado sozinho no assunto, pelo menos até agora. A ministra do Trabalho vai ao Parlamento tentar arranjar um parceiro político para o governo sobre o tema.
Inês Ameixa - RTP antena 1
Nesta carta, pedem o chumbo do pacote laboral porque as alterações vão expulsar ainda mais portugueses.
Nuno Amaral - RTP Antena 1
Inês Ameixa - RTP antena 1