Portugueses emigrados pedem chumbo do pacote laboral em carta aberta

Portugueses emigrados pedem chumbo do pacote laboral em carta aberta

Em dia de debate sobre o pacote laboral, surge um apelo dos portugueses emigrados em vários países numa carta aberta ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.

RTP /
Pedro A. Pina - RTP

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Dizem estar tristes e revoltados com o apelo para que regressem a Portugal quando, para já, continua a ser um país onde a precariedade ainda manda.

Nesta carta, pedem o chumbo do pacote laboral porque as alterações vão expulsar ainda mais portugueses.
Nuno Amaral - RTP Antena 1

O Governo quer alter a lei do trabalho,mas tem estado sozinho no assunto, pelo menos até agora. A ministra do Trabalho vai ao Parlamento tentar arranjar um parceiro político para o governo sobre o tema.
Inês Ameixa - RTP antena 1


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