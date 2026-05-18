Portugueses gastam mais de 600 mil euros por dia em injeções contra a obesidade

Segundo avança o Público , as vendas já atingem, em média, 2.355 embalagens por dia em apenas duas substâncias para o tratamento da obesidade. As vendas destes fármacos atingem cerca de 613 mil euros por dia.





São dados do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Estes novos medicamentos pertencem à classe dos chamados “agonistas dos recetores de GLP-1”.

O preço de um tratamento para um mês pode chegar aos 340 euros.Ainda assim, a procura está a aumentar.Este ano, estima-se que as farmácias estejam a vender mais de 2.300 embalagens por dia.