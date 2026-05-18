País
Portugueses gastam mais de 600 mil euros por dia em injeções contra a obesidade
Em 2025, houve mais de meio milhão de embalagens vendidas. Os medicamentos ainda não têm comparticipação do SNS.
O preço de um tratamento para um mês pode chegar aos 340 euros.
Ainda assim, a procura está a aumentar.
Este ano, estima-se que as farmácias estejam a vender mais de 2.300 embalagens por dia.
Ainda assim, a procura está a aumentar.
Este ano, estima-se que as farmácias estejam a vender mais de 2.300 embalagens por dia.
Segundo avança o Público, as vendas já atingem, em média, 2.355 embalagens por dia em apenas duas substâncias para o tratamento da obesidade. As vendas destes fármacos atingem cerca de 613 mil euros por dia.
São dados do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Estes novos medicamentos pertencem à classe dos chamados “agonistas dos recetores de GLP-1”.