Portugueses têm menos amigos. Mais jovens e mais pobres são quem convive menos

Pessoas mais pobres têm menos amigos

De acordo com Luísa Lima, os relacionamentos mudaram muito depois da pandemia, registando-se "diferenças assinaláveis" face ao estudo feito em 2015.





"Desde então, os mais pobres reduziram o número de amigos, convivem menos com outras pessoas e sentem mais solidão. São o grupo que mais perdeu nos últimos dez anos em termos de relacionamento, capital social, saúde e bem-estar".

Amigos são determinantes para a felicidade

c/ Lusa

Os portugueses têm hoje menos amigos e realizam menos convívios do que há dez anos, de acordo com um estudo divulgado esta sexta-feira pelo ISCTE. Para combater o afastamento social, os investigadores defendem a criação de mais espaços públicos de convívio."Comparando 2025 com 2015,, apesar de as pessoas não parecerem ter noção desta alteração", refere a coordenadora do trabalho, Luísa Lima, no documento de divulgação do estudo.O bom relacionamento social continua associado a maiores níveis de saúde e bem-estar, pelo que se recomenda "a remoção de obstáculos económicos" a um convívio mais frequente com os amigos.Para isso são sugeridas políticas públicas, nomeadamente da Administração Local, como"Sobretudo os mais jovens sentem-se atualmente mais sós, reduziram o seu número de amigos e de amigos íntimos e, nos últimos anos, têm menos práticas sociais do que antes da pandemia da covid-19, em 2020", adiantam os autores do estudo "A Amizade em Portugal - Como é? O que Mudou?", realizado no ano passado.A redução do número de amigos e da frequência dos encontros é também maior nas classes com menos rendimento do que nas classes altas."A população entre os 18 e os 64 anos confirma que Portugal passou a inserir-se na grande tendência internacional de isolamento dos mais novos e dos mais pobres.", referem os investigadores.No entanto, a grande maioria das pessoas "não tem a perceção" desta mudança nos relacionamentos.Os relacionamentos com os amigos, sublinharam os investigadores, são ainda mais determinantes para a felicidade do que os relacionamentos familiares., concluíram."A conexão social é muito importante para a saúde e a solidão é uma questão preocupante. A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se à solidão como um problema de saúde pública", destacou Luísa Lima.O sentimento de isolamento é também mais frequente entre as pessoas LGBT+ (35%) do que nas pessoas heterossexuais (21%), entre os precários (24%) ou os desempregados (39%) do que entre os que têm um contrato estável (18%) e entre os mais pobres (43%) do que entre os mais ricos (13%)."Este resultado mostra que a solidão não está dependente apenas de variáveis pessoais, mas de causas estruturais ligadas à pertença a grupos socialmente desvalorizados", acrescentou.