Póvoa de Varzim. Funcionários Santa Casa da Misericórdia denunciam falta de condições

As trabalhadoras do Lar da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim denunciam um surto de sarna, que afeta utentes e funcionárias falta de higiene na cozinha e uma praga de baratas no edifício. O provedor diz que o problema está ultrapassado. Mas o relatório conjunto da ASAE e do delegado de saúde confirmam as denúncias.