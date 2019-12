Povoações dos estuários do Tejo e do Sado podem vir a ficar submersas

As povoações dos estuários do Tejo e do Sado podem vir a ficar submersas. Os efeitos da erosão costeira, em particular no concelho de Almada, constituem um dos alertas do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da área metropolitana de Lisboa, apresentado esta sexta-feira.