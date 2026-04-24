PR escolhe Adalberto Campos Fernandes para coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde

A designação de Adalberto Campos Fernandes foi anunciada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Médico, especialista em Saúde Pública, Campos Fernandes foi também Ministro da Saúde no primeiro governo de António Costa.

O chefe de Estado afirma que "a capacidade e o percurso do professor Adalberto Campos Fernandes são garantia bastante de que estará à altura do desafio".

Adalberto Campos Fernandes foi um dos primeiros nomes a apoiar publicamente a candidatura de Seguro à Presidência da República.

Em campanha eleitoral, António José Seguro tinha definido a saúde como a área prioritária no seu primeiro ano de mandato, caso fosse eleito Presidente.

"Como definido em campanha eleitoral, e tendo presente a magistratura de influência do Presidente da República e a sua capacidade de mobilização de atores políticos e sociais, a Saúde é uma área prioritária do atual mandato presidencial, uma vez que constitui fundamento estruturante do contrato social português, consagrado na Constituição da República Portuguesa como direito universal e tendencialmente gratuito", lê-se na nota.

António José Seguro enquadra o direito à proteção da saúde como "uma responsabilidade indeclinável do Estado" que "não se limita à prestação de cuidados; significa assegurar que nenhum cidadão é deixado para trás" e defende que se vá além do recurso a "respostas avulsas ou de curto prazo".

Abordagem de longo prazo assente na estabilidade

Segundo o Presidente da República, impõe-se "uma abordagem assente na estabilidade, na previsibilidade e na continuidade das políticas públicas, que coloque as pessoas no centro das decisões, valorize os profissionais de saúde e reforce a proximidade dos cuidados, garantindo que o sistema responde de forma integrada, eficiente e justa às necessidades da população".

Para o chefe de Estado, "torna-se, assim, indispensável afirmar uma visão clara e de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo que assegure não apenas a resposta aos desafios do presente, mas também a preparação do futuro, preservando a saúde como um dos pilares mais sólidos da democracia portuguesa e como expressão concreta da confiança entre o Estado e os cidadãos".

Adalberto Campos Fernandes é licenciado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com mestrado em saúde pública, na área de administração dos serviços de saúde, pela Universidade Nova de Lisboa, doutoramento em administração da saúde pela Universidade de Lisboa.

"O percurso do professor Adalberto Campos Fernandes combina, de forma consistente, atividade académica, produção científica, experiência governativa e gestão de organizações de saúde, com intervenção continuada nos domínios da governação, da organização e do desenvolvimento dos sistemas de saúde em contexto nacional e internacional", acrescenta-se.

c/Lusa