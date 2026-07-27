Praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, com condições para banhos restabelecidas

"Os resultados das novas análises realizadas à qualidade da água da Praia de Angeiras Sul confirmaram que os parâmetros microbiológicos se encontram novamente dentro dos valores legalmente estabelecidos", explicou hoje a agência, em nota enviada à Lusa.

Segundo a APA, os novos resultados permitiram levantar o desaconselhamento, por estarem "restabelecidas as condições para a utilização da praia em segurança".

No domingo, a APA tinha avisado para "contaminação microbiológica" naquela praia, desaconselhando a ida a banhos naquela praia do concelho do distrito do Porto.