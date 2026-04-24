Praias da Costa de Caparica recebem areia do fundo do mar

As praias da Costa de Caparica, no concelho de Almada, estão a receber areia, do fundo do mar. Um milhão de metros cúbicos espalhados por uma extensão de quatro quilómetros, desde a praia de São João até à Nova Praia. Um investimento de mais de 9 milhões de euros.



Esta operação vai durar até meados de junho e segundo o presidente da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, só uma praia de cada vez ficará condicionada. Ou seja, não haverá interdição das sete praias em simultâneo.



O inverno rigoroso e difícil e acelerou a erosão do litoral costeiro. Por essa razão A APA está a intervir de norte a sul do país, no combate à erosão costeira, num investimento de 84 milhões de euros.



Na Costa de Caparica, Pimenta Machado dá o exemplo: desde 1958 até hoje, o mar entrou terra adentro 250 metros. E é a areia e as dunas que defendem a costa.



A última operação de repor areia nas praias da Costa de Caparica foi em 2019, esclarece o presidente da APA.

O inverno rigoroso e difícil e acelerou a erosão do litoral costeiro. Por essa razão A APA está a intervir de norte a sul do país, no combate à erosão costeira, num investimento de 84 milhões de euros.Na Costa de Caparica, Pimenta Machado dá o exemplo: desde 1958 até hoje, o mar entrou terra adentro 250 metros. E é a areia e as dunas que defendem a costa.A última operação de repor areia nas praias da Costa de Caparica foi em 2019, esclarece o presidente da APA.