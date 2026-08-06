Prazo de candidatura ao Ensino Superior termina hoje com mais inscritos do que no ano passado

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 56.790 vagas através do regime geral de acesso, mais 834 face ao ano passado.



Na terça-feira, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) contabilizava já perto de 55 mil candidatos, ultrapassando o total de 49.595 inscritos na 1.ª fase do concurso do ano passado.



No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado.



Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.



