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Prémio Norte-Sul no Parlamento. Distinguidos jornalista palestiniano em Gaza
O presidente da República elogiou as vozes que se levantam contra os "líderes apostados na tragédia" e as "superpotências" que apoiam violações de Direitos Humanos. António José Seguro encerrou a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul, no Parlamento.
O prémio reconhece quem luta pelos direitos humanos, e quem faz da democracia e do Estado de direito uma prioridade.
O presidente da República diz que estas personalidades devem ser uma força motriz capaz de "estancar derivas autocráticas":