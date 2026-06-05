Prémios ANMP. Primeiro prémio na categoria rádio para a RTP - Antena1 com consegue ainda uma menção honrosa

O 1º Prémio ANMP de jornalismo e poder local 2026 na categoria rádio é atribuído ao jornalista Horácio Antunes pela reportagem Aldeias da Serra da Lousã que passou no programa Portugal em Direto de 20 de março de 2025.

O Horácio Antunes foi ao terreno ver o resultado do projeto da Câmara da Lousã: “Aldeias da Serra da Lousã – onde as aldeias soam a único”, que valeu à autarquia o Prémio da Paisagem do Conselho da Europa.





Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal foram as cinco aldeias envolvidas no projeto, que teve início em 2002, e que se propôs recuperar uma paisagem serrana desde as casas tradicionais à fauna e flora endémicas.

Prémio ANMP: Menção Honrosa para a reportagem Freguesia mais segura

Ainda na categoria de rádio, a Associação Nacional de Municípios Portugueses atribuiu uma menção honrosa à reportagemda jornalista Diana Craveiro, transmitida também no Portugal em Direto , a 17 de julho de 2025.A Diana Craveiro foi conhecer um projeto de voluntariado que quer ajudar a proteger as pessoas que estão mais vulneráveis aos incêndios rurais. Chama-se "Freguesia Mais Segura", e foi desenvolvido por uma investigadora da Universidade de Coimbra. O objetivo é ajudar os presidentes de junta a identificar aqueles que ficam em perigo em caso de incêndio em aldeias. O Freguesia Mais Segura fornece ainda dados que podem ser úteis à Proteção Civil em aldeias mais remotas.