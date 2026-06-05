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Prémios ANMP. Primeiro prémio na categoria rádio para a RTP - Antena1 com consegue ainda uma menção honrosa
Os jornalistas da RTP - Antena1, Horácio Antunes e Diana Craveiro, foram distinguidos na categoria rádio pelo júri do Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local 2026. Ambos com trabalhos sobre projetos na região centro do país.
Talasnal - Fotografia de Horácio Antunes
O Horácio Antunes foi ao terreno ver o resultado do projeto da Câmara da Lousã: “Aldeias da Serra da Lousã – onde as aldeias soam a único”, que valeu à autarquia o Prémio da Paisagem do Conselho da Europa.
Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal foram as cinco aldeias envolvidas no projeto, que teve início em 2002, e que se propôs recuperar uma paisagem serrana desde as casas tradicionais à fauna e flora endémicas.
Prémio ANMP: Menção Honrosa para a reportagem Freguesia mais segura
Ainda na categoria de rádio, a Associação Nacional de Municípios Portugueses atribuiu uma menção honrosa à reportagem Freguesia mais segura da jornalista Diana Craveiro, transmitida também no Portugal em Direto, a 17 de julho de 2025.
A Diana Craveiro foi conhecer um projeto de voluntariado que quer ajudar a proteger as pessoas que estão mais vulneráveis aos incêndios rurais. Chama-se "Freguesia Mais Segura", e foi desenvolvido por uma investigadora da Universidade de Coimbra. O objetivo é ajudar os presidentes de junta a identificar aqueles que ficam em perigo em caso de incêndio em aldeias. O Freguesia Mais Segura fornece ainda dados que podem ser úteis à Proteção Civil em aldeias mais remotas.