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Preparação de modelo digital. Arrancam as provas-ensaio dos 4.º, 6.º e 9.º anos

Preparação de modelo digital. Arrancam as provas-ensaio dos 4.º, 6.º e 9.º anos

O objetivo destas provas é testar o modelo digital das avaliações externas que irão realizar-se a partir do final de maio.

RTP /
Nuno Patrício - RTP

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As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancam esta terça-feira.

Estas provas-ensaio estavam previstas começar a 23 de fevereiro, mas foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.

O novo calendário arranca esta terça-feira com a prova-ensaio de Inglês para o os alunos do 6.º ano, que dois dias depois fazem a de Inglês (dia 16) e a 20 de abril a de Matemática.

Os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português na quarta-feira, seguindo-se a de Matemática na próxima sexta-feira (17 de abril).

Já os alunos do 9.º ano vão realizar o teste para o exame nacional de Português a 21 de abril e o teste para Matemática dois dias depois.

O objetivo do Ministério da Educação é garantir que tanto as infraestruturas das escolas como os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar nas provas oficiais, que começam no final de maio.

Este ano, as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) dos 4.º e 6.º anos realizam-se entre 27 de maio e 9 de junho, e as provas finais do 9.º ano estão marcadas para 17 de junho (Português) e 22 de junho (Matemática).

 

 

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