Preparação de modelo digital. Arrancam as provas-ensaio dos 4.º, 6.º e 9.º anos

As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancam esta terça-feira.



Estas provas-ensaio estavam previstas começar a 23 de fevereiro, mas foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.

Os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português na quarta-feira, seguindo-se a de Matemática na próxima sexta-feira (17 de abril).Já os alunos do 9.º ano vão realizar o teste para o exame nacional de Português a 21 de abril e o teste para Matemática dois dias depois.Este ano, as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) dos 4.º e 6.º anos realizam-se entre 27 de maio e 9 de junho, e as provas finais do 9.º ano estão marcadas para 17 de junho (Português) e 22 de junho (Matemática).