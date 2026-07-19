Presidente da AdP Aqua alerta que desinvestimento na rede pode pôr em causa abastecimento

Presidente da AdP Aqua alerta que desinvestimento na rede pode pôr em causa abastecimento

O presidente da empresa  AdP Aqua, do grupo Águas de Portugal, avisa que o caso de Almada não é único e que há mais municípios em que a falta de investimento na rede pode pôr em causa o abastecimento público

Rosa Azevedo - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
danilo.alvesd - Unsplash

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Macário Correia defende que é uma prioridade reutilizar a água e reduzir o desperdício.

O presidente da AdP Aqua tem um caderno de encargos de quase 300 medidas para garantir água em todo o país depois de 2030 e avisa que não vai conseguir cumprir todas, mas define prioridades como a reutilização da água.
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