Presidente da Assembleia da República abre inquérito a Ventura após queixa da IL

O presidente da Assembleia da República considera que os factos relatados pelo IL levantam dúvidas fundamentadas sobre a compatibilidade da conduta do líder do Chega com os deveres parlamentares.





Aguiar-Branco defende que a alegada entrada não autorizada nas instalações parlamentares dos Liberais, acompanhada da captação e divulgação de imagens para fins políticos, justifica a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades.

A polémica surgiu após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que André Ventura percorre áreas reservadas aos grupos parlamentares da IL, PSD, PS e Livre, procurando demonstrar a ausência de deputados numa tarde de sexta-feira.





No despacho, Aguiar-Branco alerta que esta atuação pode comprometer a autonomia dos grupos parlamentares, afetar a confiança institucional e colocar em causa deveres de respeito, urbanidade e lealdade entre deputados.