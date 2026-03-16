Presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher diz que urgência regional traz "mais estabilidade"

É a primeira urgência criada neste novo modelo que tem como objetivo responder à falta de médicos e à situação de urgências da especialidade que fecham constantemente.





O presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, explica que a nova urgência vai garantir uma resposta a todas as grávidas da região, criando "uma maior estabilidade no sistema".

Mais sustentável, estável e segura

A senhora quando está grávida tem que saber, nas 24 horas, nos 365 dias do ano, onde se deve dirigir, não por favor, mas por direito próprio", sublinha Alberto Caldas Afonso.Mas, será que com mais grávidas, mais longe de uma urgência, não haverá mais partos nas ambulâncias? "Não, pelo contrário.adverte Caldas Afonso., com os profissionais da especialidade concentrados, a partir de agora, no Hospital de Loures, assegurando uma urgência de 24 horas em obstetrícia.Alberto Caldas Afonso acredita queSobre o facto de a equipa ser reforçada apenas com um enfermeiro que irá para Vila Franca de Xira, o presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher explica que "quem tem essa responsabilidade, que é a Direção Executiva, assegurou as escalas necessárias para o movimento que é previsto".No entanto, o médico defende que "tem que se reforçar dentro daquilo que é possível e fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde".