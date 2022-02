Presidente da República elogia atuação da Polícia Judiciária

Marcelo Rebelo de Sousa diz que os portugueses podem considerar-se seguros depois de ter sido travado o ataque à Faculdade de Ciências de Lisboa. O presidente da República lembra que no passado já houve ameaças mais complexas e que, neste caso, as autoridades atuaram com eficácia.